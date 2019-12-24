"Türkiye tur atlar"

İtalya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Dino Zoff, Türkiye'nin EURO 2020'deki şansını değerlendirdi. Zoff, “EURO 2020’de Türkiye’ye karşı evimizde oynamak avantaj. Gruptan çıkacaklarını düşünüyorum” dedi

Zoff, Türkiye'ye karşı sahalarında oynayacak olmalarının kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi. 77 yaşındaki eski teknik direktör, "Yeni Türk Milli Takımı'nın eleme gruplarındaki mücadelesini takip ettim. Fransa'ya karşı aldığı sonuçlar da ortada. Takımınızda ciddi bir gelişme söz konusu. Böyle bir takıma karşı, evimizde oynamak bizim için bir avantaj" dedi. EURO 2000'de Türkiye'nin İtalya'yı çok zorladığını söyleyen Zoff, "O zamanki takımımız çok güçlüydü. Finale kadar yükselip Fransa'ya kaybettik. Türk Milli Takımı bizi çok zorlamıştı. Türkiye'nin bu sene gruptan çıkacağını düşünüyorum" dedi.