A Milli Takım'ın rakibi Rusya'nın aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 11 Ekim'de deplasmanda karşılaşacağı Rusya'nın aday kadrosu açıklandı. 25 kişilik mevcut kadroda Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Fedor Kudryashov da yer aldı.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 11 Ekim'de deplasmanda karşılaşacağı Rusya'nın aday kadrosu açıklandı.
Özel maçta 8 Ekim'de Moskova'da oynanacak İsveç'i konuk edecek Rusya, bu karşılaşmanın ardından 11 Ekim'de Moskova'daki Dinamo Merkez Stadı'nda Türkiye'yi, daha sonra da 14 Ekim'de Macaristan'ı ağırlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanislav Cherchesov tarafından aday kadroya davet edilen 25 futbolcu şunlar:
Kaleci: Guilherme (Lokomotiv Moskova), Soslan Dzhanaev (Sochi), Anton Shunin (Dinamo Moskova)
Defans: Georgi Dzhikiya, Ilya Kutepov (Spartak Moskova), Aleksandr Zhirov (Sandhausen), Vyacheslav Karavaev (Zenit), Fedor Kudryashov (Fraport TAV Antalyaspor), Sergei Petrov (Krasnodar), Andrei Semenov (Akhmat Grozny), Mario Fernandez (CSKA Moskova)
Orta Saha: Zelimkhan Bakaev, Roman Zobnin (Spartak Moskova), Yuri Gazinski (Krasnodar), Yuri Zhirkov, Andrei Mostovoy, Magomed Ozdoev (Zenit), Aleksei Ionov (Rostov), Daler Kuzyaev (kulüpsüz), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Daniil Fomin (Dinamo Moskova), Denis Cheryshev (Valencia)
Forvet: Artem Dzyuba (Zenit), Fedor Smolov (Lokomotiv Moskova), Aleksandr Sobolev (Spartak Moskova)
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