07 Eylül 2020, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş: "Bunun için mi geldik buraya!"

Şenol Güneş: Bunun için mi geldik buraya!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 Giriş Tarihi: 07.09.2020

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , maçının ardından düzenlenen basın toplantısında soru sorulmaması üzerine: "Bunun için mi geldik buraya!" diyerek tepki gösterdi. Güneş, basın toplantısını kısa tuttu.

Uluslar B Ligi 3'üncü Grup 2'nci maçında ile deplasmanda 0-0 berabere kalan A 'da teknik direktör , müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Rajko Mitić Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Güneş, kısa bir açıklama yaparak, "Daha fazla pozisyon üretmemek eksiydi, onun dışında memnunum. Takım iyi niyetle çalıştı. Beraberliğe üzülüyoruz tabii ki, özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra. 11'e 11'de bu kadar iştahlıyken, rakip 10 kişi kalınca o golü bulmalıydık, bulamadık. Onun dışında olumlu tarafımız fazlaydı" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında maçın değerlendirmesini yaptıktan sonra basın mensuplarından soru gelmeyince 'Soru yok mu?' çıkışını yapan Güneş, "Bunun için mi geldik buraya?" diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan, maçla ilgili mikrofonlarına konuşan Güneş, karşısındaki mücadeleye oranla daha olumlu bir performans sergilediğimizi söylerken şu ifadeleri kullandı:

"İlk maça göre daha olumluyduk. Oyun olarak daha iştahlıydık. Oyundan memnunum. Bizim için kaybedilmiş 2 puan oldu. Oyuncuları mümkün olduğunca görmek istedik. Kazanabilirdik ama olmadı. Bugün kazansaydık telafi edebilirdik ama yapamadık.

Ekim ayına kadar oyuncuları görme şansımız olacak. Tercihlerimizi ona göre yapacağız. Takımın tümünden niyet olarak memnunum ama rakip 10 kişi kaldığında daha fazla pozisyon bulup gol atmalıydık.

Zeki'nin ufak bir problemi oldu kasığında. Onun dışında sakatlık yok. Bu da önemli. Oyuncular hem kulüpler, hem de bizim için önemli.

Orkun da olumlu. Ne yaptığını biliyor. Yetenekli oyuncu. Hepsinden memnunum. Niyet olarak tüm takımdan memnunum ama rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla pozisyon bulup gol atmalıydık."
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