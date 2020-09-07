07 Eylül 2020, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Orkun Kökçü: "Tekrar gelmek isterim"

Orkun Kökçü: Tekrar gelmek isterim
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 Giriş Tarihi: 07.09.2020

Milli takımda kadroya ilk kez çağrılan , ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığımız Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maçının ardından açıklamada bulundu.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan , milli takımda olmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söylerken, yeniden çağrılmak istediğini de sözlerine ekledi.

Mücadelede daha iyi bir futbol sergileyebileceğini ancak istediği oyunu sahaya yansıtamadığını belirten Orkun şunları söyledi:

"İlk maçıma çıktım. Daha iyi olabilirdim. Biraz süre lazım. Takım arkadaşlarım ve ağabeylerimle birlikteydim. Milli formayı giymek gurur verici bir şey. Biraz zaman lazım. Hocam inşallah önümüzdeki ay yine beni milli takıma çağırır. Galip gelmek istiyorduk ama ne yazık ki kazanamadık."

Şenol Güneş: "Bunun için mi geldik buraya!"
Sırbistan 0-0 Türkiye l MAÇ SONUCU

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Şenol Güneş: Bunun için mi geldik buraya! Şenol Güneş: "Bunun için mi geldik buraya!"
Grupta ikinci maçlar oynandı! İşte güncel puan durumu Grupta ikinci maçlar oynandı! İşte güncel puan durumu
Milli karar zamanı! Şenol Güneş ve Ferdi Kadıoğlu... Milli karar zamanı! Şenol Güneş ve Ferdi Kadıoğlu...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör