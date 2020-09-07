Orkun Kökçü: "Tekrar gelmek isterim"

Milli takımda kadroya ilk kez çağrılan Orkun Kökçü, Sırbistan ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığımız UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maçının ardından açıklamada bulundu.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Orkun Kökçü, milli takımda olmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söylerken, yeniden çağrılmak istediğini de sözlerine ekledi.



Mücadelede daha iyi bir futbol sergileyebileceğini ancak istediği oyunu sahaya yansıtamadığını belirten Orkun şunları söyledi:



"İlk maçıma çıktım. Daha iyi olabilirdim. Biraz süre lazım. Takım arkadaşlarım ve ağabeylerimle birlikteydim. Milli formayı giymek gurur verici bir şey. Biraz zaman lazım. Hocam inşallah önümüzdeki ay yine beni milli takıma çağırır. Galip gelmek istiyorduk ama ne yazık ki kazanamadık."





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