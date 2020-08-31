31 Ağustos 2020, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika: UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye - Macaristan maçının hakemi belli oldu!

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye - Macaristan maçının hakemi belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 Giriş Tarihi: 31.08.2020

'nde mücadele edecek olan A Milli Takımımızın ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

'nde ile arasında 3 Eylül'de oynanacak maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.

"HEDEFİMİZ LİDER ÇIKMAK"

Şenol Güneş Aspor'a özel yaptığı açıklamalarda, "Dünya Kupası'na mutlaka katılmak istiyoruz. Hedefimiz Uluslar Ligi'nde gruptan lider çıkmak."

"Abdülkadir Ömür neden yok diyenler futboldan anlıyorlar ama sakatlığını, ameliyatını araştırmıyorlar."

"FERDİ'Yİ MİLLİ TAKIM'DA GÖRMEK İSTİYORUZ"

"Ferdi'nin Milli Takımımızı seçmesi için imza atması lazım. Biz oyuncuyu takımda görmek istediğimizi ilettik. Oyuncunun kafasında başka bir şey varsa bilemeyiz. Beklemedeyiz, takımda görmek isteriz. Sinan Gümüş'ün de belgeleri yetişmedi. Evet Beşiktaş'ta Napoli'ye karşı 10 yabancıyla çıktım ama sezon başıydı. Kadroda sıkıntılar vardı."

"Bu takımla 3-5 sene rahat giderim. Ama bundan sonrasını da düşünmek lazım. Uluslararası başarımız yeterli değil. Şampiyon takımımız ön eleme oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı.

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