Şenol Güneş'ten kura yorumu ve sakatlık açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerle ilgili olarak, "Kimin çıktığı önemli değil, bizim oynayacağımız oyun önemli. Eylül, ekim, kasım aylarında güzel bir dönem geçireceğiz. Umarım hem tecrübe kazanır hem de gruptan 1'inci sırada çıkarız" dedi. Güneş, A Milli Takım forması giyen ve sakatlıkları bulunan futbolcularla da ilgili bilgi verdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta Rusya, Sırbistan ve Macaristan ile eşleşti. Kura çekimi sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin grubu 1'inci sırada bitirmek olduğunu söyleyen Güneş, "Gruptaki takımların hepsi kültürü ve geçmişi olan üst seviye takımlar. Rusya, son Dünya Kupası'nı düzenleyen takım. Sırbistan ve Macaristan'ın geçmişi iyi. Futbol adına doğru ülkelerle oynayacağız. Kendimizi geliştirip tecrübe kazanmak istiyoruz. Seyahat anlamında olumlu tarafları var. Çok farklı takımlar var. Kimin çıktığı önemli değil, bizim oynayacağımız oyun önemli. Eylül, ekim, kasım aylarında güzel bir dönem geçireceğiz. Umarım hem tecrübe kazanır hem de gruptan 1'inci sırada çıkarız" diye konuştu.

"FIFA SIRALAMASINDA İLK 10'DA OLMAK İSTİYORUZ"

Koronavirüs nedeniyle herhangi bir değişikliğin olmadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Takvimimizde bir değişiklik yok, olağanüstü bir durum olursa bilgilendiriliriz. 15 gün sonra neler olacak şimdi bilemeyiz. Bazı ülke ve şehirlerde belki değişiklik olabilir. Ligin bitimiyle beraber kampa gireceğiz. Oyuncularımızı takip ediyoruz. Bir yola çıktık ve hedeflerimiz var. Avrupa Şampiyonası'nda kendimizi gösterip üst turlara yükselmek istiyoruz. FIFA sıralamasında bulunduğumuz noktadan memnun değiliz. İlk 10'da olmak istiyoruz. Oyuncu üretimi yapmak istiyoruz. Finalde de 3 sene içerisinde Dünya Kupası'nda boy gösterme hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM

A Milli Takım forması giyen ve şu anda sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili bilgi de veren Güneş, "Ozan'ın kalçasında bir eziklik var, düzeleceğini düşünüyorum. Yusuf'un sahalara dönüşü ne zaman olacak, zaman gösterecek. Merih iyileşir ama dönüşü nasıl olur, bilemiyoruz. Dorukhan, iyi gidiyor ama 1 ay içerisinde takımla çalışmaya başlayabilir. Kenan Karaman, sakatlıktan döndü. Hasan Ali de sakatlığını atlattı. Yeni oyuncular varsa onları düşüneceğiz. Daha zamanımız var, takip ediyoruz. Emre Akbaba döndü ve performansı yukarıya gidiyor. Bütün oyuncular önemli, hepsine değer veriyoruz. Ama önemli olan takımdır. Ülkenin beklentisini biliyoruz. İyi yaptığımız şeyleri çoğaltmak istiyoruz. Doğru şeyleri yapar ve biraz da sabırlı olursak daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

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