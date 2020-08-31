31 Ağustos 2020, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Milli takım Macaristan maçı çalışmalarına başladı

Milli takım Macaristan maçı hazırlıklarına başladı
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

'nde 3 Eylül'de 'ı ağırlayacak olan A Milli Futbol Takımı, tenik direktör yönetiminde maçın hazırlıklarına başladı.

() internet sitesinden yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenman, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas ve dar alanda taktik çalışmalar üzerinde durulurken , Zeki Çelik ve yenilenme çalışması yaptı.

Milliler hazırlıklara, 1 Eylül Salı akşamı basına kapalı antrenmanla devam edecek.

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