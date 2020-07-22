Bayram Bektaş A Milli Takım'da olan görevinden ayrıldı
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörlerinden Bayram Bektaş görevinden ayrıldı. Bektaş, A Milli Takım'daki görevinden ayrıldığını ve yoluna Süper Lig ya da Avrupa'da bir takımda teknik direktör olarak devam etmek istediğini belirtti.
Bayram Bektaş, A Milli Takım'da çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunun altını çizerek, başta A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş olmak üzere kendisine bu fırsatı veren herkese şükranlarını sunduğunu aktardı.
Bu kararını Şenol Güneş'e ilettiğini ve onun onayının ardından görevinden ayrıldığını vurgulayan Bayram Bektaş, şöyle konuştu:
"Milli takım ile 1 yıllık sözleşmem vardı ve kısa bir süre önce sona erdi. Şenol Hoca ile görüşüp kariyer planlamam doğrultusunda bundan sonra yoluma Süper Lig ya da Avrupa'da bir takımda devam etmek istediğimi, enerjimi bu şekilde kullanmak istediğimi söyledim. O da sağ olsun olumlu karşıladı ve destek verdi. Çok şükür milli takımda başarılı olduk. Şenol Hocam bana çok şey kattı, gerçekten inanılmaz bir çalışma disiplini var. Çok güzel şeyler öğrendim. Bu süreçte Avrupa Şampiyonası hedefimizdi, o amaçla geldim ve bunu başardık. Şenol Hocama bana milli takım kapısını açtığı için çok teşekkür ediyorum. Milli takımda çalışmak herkese nasip olmaz. Tüm teknik direktörler için orası en önemli adres. Salgından dolayı Avrupa Şampiyonası ertelendi. Orada milli takım ile olmayı çok isterdim. Kısmet değilmiş. Bir yıl daha ligden uzak kalmak istemedim."
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