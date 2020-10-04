04 Ekim 2020, Pazar

MİLLİ TAKIM

Ümit Milli Futbol Takımı İngiltere maçı için yarın İstanbul'da toplanacak

Ümit Milli Futbol Takımı yarın toplanıyor!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.10.2020

, Salı günü ile deplasmanda yapacağı 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı için yarın 'da toplanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen futbolcular, yarın saat 12.00'de 'da Le Meridien Otel'de toplanacak.

Ümit Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın belirlediği aday kadroya davet edilen futbolcular şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (), Ersin Destanoğlu (), İrfan Can Eğribayat (Göztepe)

Defans: Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir, Cemali Sertel (), Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya (Beşiktaş)

Orta saha: Erkan Süer (Galatasaray), Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Berat Ayberk Özdemir (), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (Rapid Wien), Erkan Eyibil (), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Oğulcan Ülgün (Altınordu)

Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Metehan Güçlü (Valenciennes), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)

, Salı günü ile Wolverhampton'da TSİ 21.30'da karşılaşacak.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
A Milli Futbol Takımı toplanıyor! A Milli Futbol Takımı toplanıyor!
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Rusya'nın aday kadrosu belli oldu Rusya'nın aday kadrosu belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör