22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz resmen ayrılıyor! İşte yeni takımı
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'a talip oldu. Fransız temsilcisinin sportif direktörü İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yöneticilerle görüştü. Transferde son aşamaya gelindi.
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz'a Fransa Ligue ekiplerinden Lille talip olmuştu.
Transfer için siyah-beyazlı yönetimden izin talep eden Yılmaz'a alacaklarını bırakması halinde gidebileceği yanıtı verilmişti. Yönetim ile yapılan görüşmelerin sonunda yıldız golcü, 12 milyon TL'lik alacaklarının 6 milyon TL'sini kulüpte bırakmayı kabul etti.
2 yıl daha sözleşmesi bulunan Burak Yılmaz'ın maaş yükünden kurtulmak isteyen Kara Kartal, bu transfere sıcak bakıyor.
Görüşmelerin önümüzdeki günlerde olumlu sonuçlanması bekleniyor.
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