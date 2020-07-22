22 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz resmen ayrılıyor! İşte yeni takımı

Beşiktaşlı yıldız resmen ayrılıyor! İşte yeni takımı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, 'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'a talip oldu. Fransız temsilcisinin sportif direktörü İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yöneticilerle görüştü. Transferde son aşamaya gelindi.

'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz'a Fransa Ligue ekiplerinden Lille talip olmuştu.

Transfer için siyah-beyazlı yönetimden izin talep eden Yılmaz'a alacaklarını bırakması halinde gidebileceği yanıtı verilmişti. Yönetim ile yapılan görüşmelerin sonunda yıldız golcü, 12 milyon TL'lik alacaklarının 6 milyon TL'sini kulüpte bırakmayı kabul etti.

Burak Yılmaz Lille'e transfer oluyor

2 yıl daha sözleşmesi bulunan Burak Yılmaz'ın maaş yükünden kurtulmak isteyen Kara Kartal, bu transfere sıcak bakıyor.

Görüşmelerin önümüzdeki günlerde olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Fikret Yılmaz açıkladı! Burak Yılmaz.. haberin devamı

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