Kaan Ayhan: Almanya maçında yeni şeyler deneyeceğiz

Milli futbolcu Kaan Ayhan, Almanya ile oynanacak özel maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Alman Milli Takımı'nın yüksek kaliteye sahip olduğunu belirterek, karşılaşmada yeni şeylerin deneneceğini söyledi.

Milli futbolcu Kaan Ayhan, Alman Milli Takımı'nın yüksek kaliteye sahip olduğunu belirterek, maçta yeni şeylerin deneneceğini aktardı.

Ayhan, milli takımda çok iyi bir atmosfer olduğunu kaydederek, son maçlarda istenilen sonuçları alamadıkların ancak bunun geçmişte kaldığını dile getirdi.

Son yaptıkları maçları analiz ettiklerini belirten Ayhan, "Hatalarımızı öğrendik. İnşallah daha iyi bir performansla Rusya ve Sırbistan maçları için moral kazanırız." diyerek sözlerini tamamladı.

DİĞER