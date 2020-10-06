06 Ekim 2020, Salı

MİLLİ TAKIM

Kaan Ayhan: Almanya maçında yeni şeyler deneyeceğiz

Almanya maçında yeni şeyler deneyeceğiz
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 Giriş Tarihi: 06.10.2020

Milli futbolcu , ile oynanacak özel maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'nın yüksek kaliteye sahip olduğunu belirterek, karşılaşmada yeni şeylerin deneneceğini söyledi.

Milli futbolcu , 'nın yüksek kaliteye sahip olduğunu belirterek, maçta yeni şeylerin deneneceğini aktardı.

Ayhan, çok iyi bir atmosfer olduğunu kaydederek, son maçlarda istenilen sonuçları alamadıkların ancak bunun geçmişte kaldığını dile getirdi.

Son yaptıkları maçları analiz ettiklerini belirten Ayhan, "Hatalarımızı öğrendik. İnşallah daha iyi bir performansla ve maçları için moral kazanırız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaan Ayhan: Hatalarımızı öğrendik

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