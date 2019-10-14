15 Ekim 2019, Salı

MİLLİ TAKIM

Deschamps: İstediğimiz sonucu alamadık

İstediğimiz sonucu alamadık
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 15.10.2019

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçında ile 1-1 berabere kalan Fransa 'nın teknik direktörü , sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından Stade de France'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Deschamps, mücadelede birçok fırsat yakaladıklarını vurgulayarak, "Sonuçtan dolayı biraz hayal kırıklığı yaşadık. İstediğimiz sonucu alamadık. Kazanmak için bazı şeyleri yapamadık. Daha etkili olabilirdik. Bazen duran toplarda kalemizde tehlike yaşadık. Yeterince fırsat yakaladık ama gol pozisyonlarımızda 'nin kalecisi çok başarılıydı." ifadesini kullandı.

Grupta kalan iki maçta gerekeni yaparak EURO 2020 bileti almak istediklerini belirten tecrübeli teknik direktör, "Bazen böyle maçlar olabiliyor. Farkı açmayı başaramadık. İlk yarıda çok defansif oynadılar. 'nun girmesiyle daha atağa yönelik performans sergilediler. Türkiye'deki gibi dengesiz bir oyun olmadı. Dengeli bir maçtı. Galibiyeti yakalamak için elimizden geleni yaptık. Çeşitli gol pozisyonları bulduk ama yeterli olmadı. Grubun tepesinde aynı puanla beraberiz. Hedefimiz Moldova maçında gerekeni yapmak." şeklinde konuştu.

Türk taraftarların maç boyunca tutkulu bir şekilde takımlarını desteklediğinin altını çizen Deschamps, "Maçta birçok Türk taraftar vardı. Bunu bekliyorduk. Onları maç boyunca duyduk. Takımlarına çok etkili destek veriyorlar. Takımlarını ateşlediklerini düşünüyorum. Maç boyunca tribünlerde herhangi bir kavga veya sorun olmadı. Futbolun dışına çıkan bir olay gerçekleşmemesi sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

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