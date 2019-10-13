13 Ekim 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

UEFA'dan "asker selamı" açıklaması

UEFA'dan asker selamı açıklaması
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 Giriş Tarihi: 13.10.2019

'nın, A 'nın Arnavutluk maçında attığı golden sonra futbolcuların asker selamı vermesi üzerine soruşturma açtığı yönündeki iddialar yalanlandı.

A Milli Futbol Takımımızın, Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ile karşılaştığı mücadelede attığı gol sonrası oyuncuların Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten askerlerimize destek amaçlı verdiği asker selamı sonrası Avrupa basını tarafından soruşturma açılacağını iddia etmişti.

UEFA yaptığı açıklama ile A oyuncularının Arnavutluk maçındaki gol sevinciyle ilgili soruşturma açılacağı iddialarını yalanladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda 'nın konuğu olacak. Grupta 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor.

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