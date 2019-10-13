13 Ekim 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

Türkiye ile Fransa 6. kez karşı karşıya

Türkiye ile Fransa 6. kez karşı karşıya
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 13.10.2019

ile , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () Elemeleri H Grubu 8. haftasında yarın oynayacakları maçla 6. kez karşılaşacak. İki ülke milli takımları son olarak 8 Haziran'da Konya'da karşılaştı. Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nin 3. haftasındaki bu maçı 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti.

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ile , yarın 'te yapacakları maçla 6. kez birbirlerine rakip olacak.

Geride kalan 5 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi. Üçü özel olmak üzere geride kalan 5 maçta Fransa 12, Türkiye ise 4 gol attı.

İlk maç 1996'da

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.

Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri , Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

Fransa B Milli Takımı ile 2 maç

Türkiye A , Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.

Milli takım, 3 Nisan 1955'te 'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.

Aralarındaki maçlar

Türkiye ile Fransa A milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
08.06.2019KonyaEURO 2020 Elemeleri2-0
05.06.2009LyonÖzel0-1
26.06.2003ParisKonfederasyon Kupası2-3
15.11.2000İstanbulÖzel0-4
09.06.1996ParisÖzel0-4

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.



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