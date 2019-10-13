13 Ekim 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı yoğun güvenlik önlemleri altında Paris'te

Millilerimiz yoğun güvenlik önlemleri altında Paris'te
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 13.10.2019

A , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yarın deplasmanda ile oynayacağı maç için bu ülkeye geldi. Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'nden kalkan uçakla -Charles de Gaulle Havalimanı'na gelen millilerin kafilesi terminal kullanmayarak, aprona yanaşan otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Ay-Yıldızlı ekip her maçta olduğu gibi kendi güvenlik görevlilerini deplasmana götürürken, polisinin yol güzergahında ve otel çevresinde sıkı tedbirler aldığı görüldü. Güvenlik güçlerine atlı polislerin de eşlik ettiği ve otel yakınındaki trafiğin kontrollü aktığı görüldü. Milli futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerden oluşan kafile otele güvenlik tedbirleri altında giriş yaptı. Milliler, Fransa maçının son çalışmasını akşam TSİ 21.00'de yapacak.




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