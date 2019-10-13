13 Ekim 2019, Pazar
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Fransa, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
Giriş Tarihi: 13.10.2019
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Fransa Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'ta teknik direktör Didier Deschamps yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu belirtildi.
Sakatlığı bulunan Chelsea'nin orta saha oyuncusu N'Golo Kante, antrenmanda takımdan ayrı koşu yaptı.
Fransa-Türkiye mücadelesi, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.
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