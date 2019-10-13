13 Ekim 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

Fransa, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

Fransa Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 13.10.2019

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında yarın 'yi konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'ta teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu belirtildi.

Sakatlığı bulunan 'nin orta saha oyuncusu N'Golo Kante, antrenmanda takımdan ayrı koşu yaptı.

- mücadelesi, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

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