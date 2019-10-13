Şenol Güneş: Beraberlik de iyi sonuç

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8’inci maçında evinde Fransa'ya konuk olacak A Milli Takımımız'da Teknik Direktör Şenol Güneş ve oyunculardan İrfan Can Kahveci basın toplantısı düzenledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa'yla H Grubu'nda deplasmanda oynayacağımız zorlu mücadele öncesi basın mensuplarının karşısına geçti.

İşte Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları:

"Havanın yağışlı ya da açık olması oyunumuzu değiştirmez. Futbolcular her türlü koşula hazır olmalı. Zor maç olacak. Rakibimiz güçlü. Son Dünya Şampiyonu. Beraberlik de bizim açımızdan iyi bir sonuç olur."

"Emre'nin dışında Abdülkadir Parmak ile Efecan bizimle olamayacak. İkisi burada değil ama kaptan Emre burada bizimle. Bunun dışında eksiğimiz yok, tüm oyuncularımız maça hazır."

"Fransa-Türkiye-İzlanda favori olarak maçlara başladık. İzlanda biraz geride kaldı. Bizim önümüzde daha zor maçlar var. Henüz yarış bitmedi. Her engeli aşmak zorundasınız. Bugün 18 puandaysak Fransa maçını kazandığımız için buradayız."

"Keşke İzlanda'yı yenseydik. Çünkü gruptaki birinci rakibimiz İzlanda... Şimdi Fransa ile oynayacağız. Dünya çapında oyunculara karşı saygı duyarak, en iyi futbolu göstermelerini bekliyorum oyuncularımdan."

"Bir ülkenin dışına çıkmayı hiçbir ülke istemez. Bunu yapan ülkeler var ama Türkiye bunlardan biri değil. Bizim bunu yapmamızın amacı oradaki teröristleri temizlemek. Terörü bütün ülkelerin şiddetle kınaması gerekiyor ama herkes terörü istediği gibi kullanıyor."

"Suriye'deki boşlukları herkes biliyor. ABD, Rusya bunu herkes kullanıyor. Ama buradaki zararı en çok Türkiye görüyor. Oradan sızan teröristler bizim ülkemize zarar veriyor. Biz hiçbir insanın ölmesini istemiyoruz. Oraya giden askerimizin yanındayız."



