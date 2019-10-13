13 Ekim 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'ten Cenk Şahin'e destek

Erzurumspor'dan Cenk Şahin'e destek mesajı
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 Giriş Tarihi: 13.10.2019

Erzurumspor Başkanı , Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e mesaj yollayan ve bu sebeple St. Pauli kulübü tarafından bırakılan 'e destek verdi.

'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan kahraman Mehmetçik'e hesabından destek mesajı yollayan , Alman kulübü St. Pauli tarafından bırakılmıştı.

Cenk Şahin'e 'daki pek çok Türk taraftar destek çıkarken bir mesaj da Erzurumspor Başkanı 'ten geldi.



Üneş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelerle Cenk Şahin'e "yanındayız" dedi:

"Gönlünde Türkiye sevdası olan her kardeşimize olduğu gibi yüreği vatan aşkıyla çarpan Cenk Şahin kardeşime de dadaşlar diyarı Erzurum'un, Erzurumspor'umuzun kapıları daima açık.. St. Pauli kulübünü kınıyor, Cenk kardeşime kahraman mehmetçiğimize verdiği destekten ötürü kutluyorum."

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