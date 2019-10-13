Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'ten Cenk Şahin'e destek
Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e mesaj yollayan ve bu sebeple St. Pauli kulübü tarafından kadro dışı bırakılan Cenk Şahin'e destek verdi.
Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan kahraman Mehmetçik'e sosyal medya hesabından destek mesajı yollayan Cenk Şahin, Alman kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
Cenk Şahin'e Almanya'daki pek çok Türk taraftar destek çıkarken bir mesaj da Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'ten geldi.
Üneş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelerle Cenk Şahin'e "yanındayız" dedi:
"Gönlünde Türkiye sevdası olan her kardeşimize olduğu gibi yüreği vatan aşkıyla çarpan Cenk Şahin kardeşime de dadaşlar diyarı Erzurum'un, Erzurumspor'umuzun kapıları daima açık.. St. Pauli kulübünü kınıyor, Cenk kardeşime kahraman mehmetçiğimize verdiği destekten ötürü kutluyorum."
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