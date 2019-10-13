Milan Fransa-Türkiye maçında milli yıldızı izleyecek!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladığı ve EURO 2020 elemelerinde Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımız'ın yıldız ismini izlemek için Stade de France'a temsilci göndereceği ifade edildi. İşte detaylar...