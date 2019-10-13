13 Ekim 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Milan Fransa-Türkiye maçında milli yıldızı izleyecek!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladığı ve EURO 2020 elemelerinde Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımız'ın yıldız ismini izlemek için Stade de France'a temsilci göndereceği ifade edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.10.2019 19:38
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Milan Fransa-Türkiye maçında milli yıldızı izleyecek!

İtalya Serie A'da bu sezon iyi sonuçlar alamayan ve geçtiğimiz günlerde teknik direktör değişikliğine giden Milan transfer çalışmalarına başladı.

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Milan Fransa-Türkiye maçında milli yıldızı izleyecek!

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan, devre arasında transfer edeceği isimler üzerinde titiz bir çalışma yürütüyor.

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Milan Fransa-Türkiye maçında milli yıldızı izleyecek!

İtalyan basınından Tutto Mercato'da yer alan habere göre kırmızı-siyahlı ekip, A Milli Futbol Takımı'nın genç ismini takibe aldı.

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Milan Fransa-Türkiye maçında milli yıldızı izleyecek!

Haberde EURO 2020 elemeleri kapsamında Fransa ile deplasmanda oynayacağımız maça scout ekibinden birisini yollayacak olan Milan, Lille forması giyen Zeki Çelik hakkında rapor isteyecek.

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Milan Fransa-Türkiye maçında milli yıldızı izleyecek!

Defansif anlamda kadrosunu güçlendirmek isteyen İtalyan ekibinin, 22 yaşındaki milli sağ beki Lille'de gösterdiği performans ve milli takımda sürekli ilk 11'de oynaması nedeniyle listesine aldığı kaydedildi.

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