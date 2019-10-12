12 Ekim 2019, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

UEFA'dan skandal Türkiye kararı!

UEFA'dan skandal Türkiye kararı!
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 Giriş Tarihi: 12.10.2019

A Milli Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 mağlup ederek kritik bir 3 puan aldığı karşılaşma sonrası UEFA'dan skandal bir açıklama geldi. Milli takımın 90. dakikada attığı golden sonra Mehmetçik'e hediye ettiği asker selamının inceleneceği duyuruldu.

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile çok kritik bir maçta karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar mücadeleyi 90. dakikada 'un attığı golle 1-0 mağlup ederek gruptan çıkma yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Milli takım futbolcularımız son dakikada gelen bu golde büyük sevinç yaşadı ve Cenk Tosun'un attığı golü asker selamı vererek Mehmetçiklerimize armağan etti. Milli takımın yaşadığı bu sevinç UEFA'da hazımsızlık yaratmış olacak ki, Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olan UEFA, milli takımın yaşamış olduğu bu sevinci provokasyon şüphesi ile incelemeye alacaklarını açıkladı.

UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, kendisine ulaşan İtalyan Haber Ajansı ANSA'ya konuştu ve, bu sevincin "provokasyon" taşıyıp taşımadığının inceleneceğini söyledi.

'PROVOKASYON OLABİLİR'

Philip Townsend, "Bu sevinci görmedim ancak bir provokasyon olabilir. Regülasyonlar politik ve dini farklılıklara yönelik hareketleri yasaklıyor. Kontrol edeceğimin garantisini verebilirim." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu Fransa maçında forma giyemeyecek
Fransızları korku sardı! 40 bin Türk...
'Merih Demiral Çanakkale'yi savunur gibi savunma yapıyor'

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik telefonu Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik telefonu
Fransa maçı öncesi şok sakatlık! Fransa maçı öncesi şok sakatlık!
Fransızları korku sardı! 40 bin Türk... Fransızları korku sardı! 40 bin Türk...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör