UEFA'dan skandal Türkiye kararı!

A Milli Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 mağlup ederek kritik bir 3 puan aldığı karşılaşma sonrası UEFA'dan skandal bir açıklama geldi. Milli takımın 90. dakikada attığı golden sonra Mehmetçik'e hediye ettiği asker selamının inceleneceği duyuruldu.

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile çok kritik bir maçta karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar mücadeleyi 90. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 mağlup ederek gruptan çıkma yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Milli takım futbolcularımız son dakikada gelen bu golde büyük sevinç yaşadı ve Cenk Tosun'un attığı golü asker selamı vererek Mehmetçiklerimize armağan etti. Milli takımın yaşadığı bu sevinç UEFA'da hazımsızlık yaratmış olacak ki, Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olan UEFA, milli takımın yaşamış olduğu bu sevinci provokasyon şüphesi ile incelemeye alacaklarını açıkladı.

UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, kendisine ulaşan İtalyan Haber Ajansı ANSA'ya konuştu ve, bu sevincin "provokasyon" taşıyıp taşımadığının inceleneceğini söyledi.

'PROVOKASYON OLABİLİR'

Philip Townsend, "Bu sevinci görmedim ancak bir provokasyon olabilir. Regülasyonlar politik ve dini farklılıklara yönelik hareketleri yasaklıyor. Kontrol edeceğimin garantisini verebilirim." ifadelerini kullandı.