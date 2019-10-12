12 Ekim 2019, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Emre Belözoğlu Fransa maçında forma giyemeyecek

Fransa maçı öncesi şok sakatlık!
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 Giriş Tarihi: 12.10.2019

Arnavutluk maçında sakatlanan 'nun sol kaburgasında kırık olduğu tespit edildi. Sakatlığı nedeniyle maçında forma giyemeyecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Fransızları korku sardı! 40 bin Türk... Fransızları korku sardı! 40 bin Türk...
Türkiye maçı öncesi Fransa'ya Kante şoku Türkiye maçı öncesi Fransa'ya Kante şoku
Griezmann'dan Türkkiye itirafı! Griezmann'dan Türkkiye itirafı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör