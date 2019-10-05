Fenerbahçe'den Ay-yıldıza 3 oyuncu

A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı Euro 2020 eleme maçlarının aday kadrosuna Fenerbahçe'den 3 oyuncu çağrıldı. Teknik direktör Şenol Güneş, kaptan Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve Ozan'ı aday kadroya aldı. Durumu merak edilen Tolga Ciğerci ise kadroda yer almadı.

A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı Euro 2020 eleme maçlarının aday kadrosuna Fenerbahçe'den 3 oyuncu çağrıldı. Teknik direktör Şenol Güneş, kaptan Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve Ozan'ı aday kadroya aldı. Durumu merak edilen Tolga Ciğerci ise kadroda yer almadı.