11 Ekim 2019, Cuma
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'Merih Demiral Çanakkale'yi savunur gibi savunma yapıyor'
A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlı takımın İtalyan devi Juventus'ta forma giyen başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral maçta yaptığı kritik müdahaleler ve savaşçı ruhu ile alkış topladı. Merih'in bu performansı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. İşte sosyal medyada Merih Demiral tepkileri...
Giriş Tarihi: 11.10.2019 23:58
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