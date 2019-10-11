11 Ekim 2019, Cuma
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Taraftarlardan milli maça yoğun ilgi
Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 Giriş Tarihi: 11.10.2019
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile oynayacağı maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Ay-yıldızlı taraftarlar, maça saatler kala Fenerbahçe Stadı'nda toplandı. Stat çevresinde şarkılar ve tezahüratlarda bulunan taraftarlar, stadyumdaki Fenerium mağazalarında satılan A Milli Takım forması ve ürünlerine de yoğun ilgi gösterdi. Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması beklenirken, maçın başlamasına saatler kala stata gelen binlerce taraftar da heyecanla karşılaşmanın başlama düdüğünü bekliyor.
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