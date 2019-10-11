11 Ekim 2019, Cuma

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Türkiye'nin Arnavutluk 11'i belli oldu!

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 7. maçında Kadıköy'de Arnavutluk'u konuk ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş 21.45'te başlayacak kritik maç öncesi sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte Türkiye-Arnavutluk maçının 11'leri...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 20:22 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 20:29
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Türkiye'nin Arnavutluk 11'i belli oldu!

TÜRKİYE

Mert

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Türkiye'nin Arnavutluk 11'i belli oldu!

Zeki

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Türkiye'nin Arnavutluk 11'i belli oldu!

Kaan

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Türkiye'nin Arnavutluk 11'i belli oldu!

Merih

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Türkiye'nin Arnavutluk 11'i belli oldu!

Umut

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