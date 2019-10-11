11 Ekim 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş’ten 4 değişiklik

Şenol Güneş’ten 4 değişiklik
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 11.10.2019

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , Moldova maçının 11'ine göre Arnavutluk karşısında 4 değişiklik yaptı.

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü son oynanan ve deplasmanda 4-0 kazanılan Moldova maçı kadrosundan 4 futbolcuyu değiştirdi. Güneş, ameliyat olan Dorukhan Toköz'ün dışında İrfan Can Kahveci, ve Deniz Türüç'e 11'de şans vermedi. Bu futbolcuların yerine Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, ve 'ı görevlendirdi.

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