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Şenol Güneş'ten son dakika Emre Belözoğlu kararı!
Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 Giriş Tarihi: 11.10.2019
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında A Milli Takımımız bu akşam Arnavutluk'u ağırlayacak. Karşılaşmada ilk düdük 21.45'te çalacak. Mücadele öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş bir karar geldi.
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde bu akşam heyecan kaldığı yerden devam ediyor. H grubundaki yedinci maçına çıkacak olan ay yıldızlılar bu mücadeleden de galip ayrılarak avantaj yakalamak istiyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan maç öncesi Şenol Güneş ve öğrencileri son hazırlıklarını da yaparak maç saatini beklemeye başladı.
Karşılaşma öncesi ilk 11'ler henüz netleşmedi ancak gelen bilgilere göre Şenol Güneş, tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürecek.
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