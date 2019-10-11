11 Ekim 2019, Cuma
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Şehit aileleri milli maçta
Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 Giriş Tarihi: 11.10.2019
Türkiye-Arnavutluk karşılaşmasında şehit aileleri de tribündeki yerlerini alarak milli takıma destek verdi.
Türkiye-Arnavutluk müsabakasını şehit aileleri de tribünden takip etti. Maraton alt tribününde yerlerini alan aileler maç öncesinde 'Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiklerimizin Yanındayız' pankartı açarak cephede görev yapan askerlere destek mesajı verdi.
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