11 Ekim 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

Şehit aileleri milli maçta

Şehit aileleri milli maçta
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 Giriş Tarihi: 11.10.2019

-Arnavutluk karşılaşmasında şehit aileleri de tribündeki yerlerini alarak milli takıma destek verdi.

-Arnavutluk müsabakasını şehit aileleri de tribünden takip etti. Maraton alt tribününde yerlerini alan aileler maç öncesinde 'Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiklerimizin Yanındayız' pankartı açarak cephede görev yapan askerlere destek mesajı verdi.

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