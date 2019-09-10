10 Eylül 2019, Salı

MİLLİ TAKIM

Nihat Özdemir'den Kişinev Büyükelçisi Sökmensüer'e ziyaret

Nihat Özdemir'den Sökmensüer'e ziyaret
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 Giriş Tarihi: 10.09.2019

A 'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova ile deplasmanda yapacağı maç için başkent Kişinev'de bulunan Özdemir, büyükelçi Sökmensüer ile bir araya geldi.

() Başkanı , Türkiye'nin 'i ziyaret etti.

Büyükelçilik binasında gerçekleşen ziyarette Özdemir'in yanı sıra TFF 1. Başkan Vekili , başkan vekilleri Mehmet Baykan, ile Yılmaz Büyükaydın, yönetim ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu, Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, Nuri Akın, Mustafa Hacıkerimoğlu, Selim Soydan ile genel sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

Başkan Nihat Özdemir, ziyarette Halil Gürol Sökmensüer'e A forması hediye etti.


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