25 Eylül 2019, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

UEFA Uluslar Ligi'nde format değişti, Türkiye B Ligi'nde kaldı

UEFA Uluslar Ligi'nde format değişikliği
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 25.09.2019

, milli takımların mücadele ettiği 'nin formatını 2020-2021 sezonundan itibaren değiştirdi. Daha önce C Ligi'ne düşen A , format değişikliğiyle yine B Ligi'nde mücadele edecek.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan İcra Kurulu, ilk defa 2018 yılında düzenlenen 'nde format değişikliğine gitti.

Yeni formatla UEFA Uluslar Ligi'nde A, B ve C ligleri 16'şar takımla oynanacak. D Ligi'nde ise 7 takım mücadele verecek.

A, B ve C liglerinde takım sayılarının artmasıyla, organizasyonun ilk sezonunda küme düşen takımlar, yine aynı liglerde yer alacak.

A , 2018'de oynanan organizasyonun B Ligi'nde 2. Grup'ta sonuncu olmuş ve C Ligi'ne düşmüştü. Yeni düzenleme sayesinde , 2020-2021 sezonunda oynanacak Uluslar Ligi'nde yine B Ligi'nde mücadele edecek.

Liglerde grupların kura çekimi, 3 Mart 2020'de 'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirilecek. Maçlar, 3 Eylül 2020'de başlayacak.

Liglerde mücadele edecek takımlar şöyle:

A Ligi: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Belçika, Fransa, , İtalya, , Ukrayna, Danimarka, İsveç, Hırvatistan, Polonya, Almanya, İzlanda

B Ligi: , Rusya, , Galler, Çekya, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, , Bulgaristan, İsrail, , Romanya

C Ligi: Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Lüksemburg, Ermenistan, , Kazakistan, Moldova

D Ligi: Cebelitarık, Faroe Adaları, , Lihtenştayn, Andorra, Malta, .



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