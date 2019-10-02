02 Ekim 2019, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Türkiye - Arnavutluk karşılaşması kapalı gişe

Türkiye - Arnavutluk karşılaşması kapalı gişe
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 02.10.2019

'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü 'nda oynayacağı maça yoğun ilgi var.  A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri tükendi.

Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, taraftarlara teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımızın Arnavutluk ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının bilet satışı sona erdi. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda 11 Ekim 2019 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Arnavutluk karşılaşması için satışa çıkan tüm biletler tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza eşsiz bir destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz."

UEFA Uluslar Ligi'nde format değişikliği UEFA Uluslar Ligi'nde format değişikliği UEFA, milli takımların mücadele ettiği Uluslar Ligi'nin formatını 2020-2021 sezonundan itibaren değiştirdi. Daha önce C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı, format değişikliğiyle yine B Ligi'nde mücadele edecek. haberin devamı

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