04 Ekim 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş ay-yıldızlı kadroyu 20.20'de açıklayacak

MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 04.10.2019

A Milli Takımı'nın Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve ile oynayacağı maçların kadrosu bu akşam saat 20.20'de açıklanacak.

EURO 2020'de yer almanın önemine her açıklamasında vurgu yapan 'in iki kritik maç için belirlediği ay-yıldızlı aday kadro saat 20.20'de Türkiye Federasyonu'nun () resmi sitesinden duyurulacak.

Futbol Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımı'nda, aday kadronun 20.20'de açıklanacak olması, teknik heyetin finallere gitme konusunda ne kadar inançlı olduğunu ve bunu tüm takıma aşılamaya çalıştığının bir göstergesi.

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