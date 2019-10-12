12 Ekim 2019, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Antoine Griezmann: ''Türkiye'de acı çekmiştik''

Griezmann'dan Türkkiye itirafı!
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 12.10.2019

A 'ın Fransa ile karşılaşacağı maç öncesi 'dan açıklama geldi.

Spor Arena Dış Haberler | A Milli Futbol Takımımız, Arnavutluk'u 1-0 yenerken bir diğer rakibimiz Fransa ise İzlanda'yı aynı skorla mağlup etti. Zirvede yer alan iki takımın karşılaşması öncesinde ise Fransa cephesinden açıklamalar geldi.

Fransa'nın yıldız isimlerinden Antoine Griezmann, ile oynayacakları maç hakkında konuştu.

''ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇA ÇIKIYORUZ''

Griezmann, ''İzlanda ile oynadığımız maç çok zordu ama 3 puan almak zorundaydık ve aldık. Şimdi evimizde çok önemli bir maç oynayacağız. Türkiye'de acı çekmiştik. Bu yüzden Türkiye maçına çok iyi hazırlanacağız ve kazanmak için oynayacağız."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Merih Demiral'dan Mehmetçik'e mesaj Merih Demiral'dan Mehmetçik'e mesaj
Burak Yılmaz'dan maç sonu duygusal paylaşım! Burak Yılmaz'dan maç sonu duygusal paylaşım!
Çanakkale'yi savunur gibi savunuyor "Çanakkale'yi savunur gibi savunuyor"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör