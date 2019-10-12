Antoine Griezmann: ''Türkiye'de acı çekmiştik''

A Milli Takımımız'ın Fransa ile karşılaşacağı maç öncesi Antoine Griezmann'dan açıklama geldi.

Spor Arena Dış Haberler | A Milli Futbol Takımımız, Arnavutluk'u 1-0 yenerken bir diğer rakibimiz Fransa ise İzlanda'yı aynı skorla mağlup etti. Zirvede yer alan iki takımın karşılaşması öncesinde ise Fransa cephesinden açıklamalar geldi.

Fransa'nın yıldız isimlerinden Antoine Griezmann, Türkiye ile oynayacakları maç hakkında konuştu.

''ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇA ÇIKIYORUZ''

Griezmann, ''İzlanda ile oynadığımız maç çok zordu ama 3 puan almak zorundaydık ve aldık. Şimdi evimizde çok önemli bir maç oynayacağız. Türkiye'de acı çekmiştik. Bu yüzden Türkiye maçına çok iyi hazırlanacağız ve kazanmak için oynayacağız."