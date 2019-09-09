09 Eylül 2019, Pazartesi
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A Milli Futbol Takımı Moldova maçına hazır
Giriş Tarihi: 09.09.2019
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Milliler bu maç öncesinde müsabakanın oynanacağı Nimbru Stadı’nda son antrenmanını gerçekleştirdi.
A Milli Futbol Takımı, Moldova ile deplasmanda oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. İlk 15 dakikası basına açık antrenmanın kapalı olan bölümünde ay-yıldızlılar Moldova müsabakasının taktiğini çalıştı.
Antrenmanda belinde ağrıları olan Emre Belözoğlu, takımdan ayrı antrenör eşliğinde düz koşu çalıştı.
Öte yandan antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile TFF yetkilileri de takip etti.
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