A Milli Futbol Takımı Moldova maçına hazır

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaleci Mert Günok, EURO 2020 Elemeleri kapsamında yarın oynanacak Moldova maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş, milli futbolcu Emre Belözoğlu'nun belinde spazm olduğunu ancak ciddi bir durum olmadığını açıkladı. Güneş ayrıca Nazım, Ozan ve Dorukhan'ın da iyi durumda olduğunu, Yusuf'un kaşındaki dikişin oynamaya engel olmadığını söyledi.