09 Eylül 2019, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı Moldova maçına hazır

A Milli Takım Moldova maçına hazır
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 09.09.2019

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında , yarın deplasmanda ile karşılaşacak. Milliler bu maç öncesinde müsabakanın oynanacağı Nimbru Stadı’nda son antrenmanını gerçekleştirdi.

A Milli Takımı, ile deplasmanda oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. İlk 15 dakikası basına açık antrenmanın kapalı olan bölümünde ay-yıldızlılar Moldova müsabakasının taktiğini çalıştı.

Antrenmanda belinde ağrıları olan Emre Belözoğlu, takımdan ayrı antrenör eşliğinde düz koşu çalıştı.

Öte yandan antrenmanı Futbol Federasyonu Başkanı ile yetkilileri de takip etti.

Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu sözleri! haberin devamı

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