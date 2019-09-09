Şenol Güneş basın toplantısı düzenliyor | CANLI

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaleci Mert Günok, EURO 2020 Elemeleri kapsamında yarın oynanacak Moldova maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.

Mert Günok'un açıklamaları:

ANDORRA KARŞISINDA ÇOK GOL KAÇIRDIK

"Fransa maçı sonrasına rehavet diyemeyiz aslında. Üstünden vakit geçti. Andorra karşısında çok gol kaçırdık, gol bulabilsek daha iyi bir skor olabilirdi. Günün sonunda gelen 3 puan bizi şampiyonaya götürme adına önemliydi."

RAKİBİMİZE SAYGI DUYUYORUZ

"Gücümüzü biliyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Her rakibe aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Umarım 3 puanı alıp döneriz."

HALKIMIZIN GÖSTERDİĞİ SEVGİ BİZİM İÇİN İTİCİ GÜÇ

"Hocamızla beraber başladığımız ilk maçtan itibaren halkımızın arkamızda durduğunu hissetmek çok güzel. Halkımızın gösterdiği sevgi bizim için itici güç oluyor. Bu desteği bilerek sahaya çıkıyoruz."

KALECİLER ARASINDAKİ REKABET OLUMLU YANSIYOR

"İlk 11'de tek kaleci oynayabiliyor. Burada olmayı isteyen tüm kalecilerin iyi oynaması gerekiyor. Kaleciler arasındaki rekabet Milli Takım'a olumlu yansıyor."

Şenol Güneş'in açıklamaları:

"İki maçın benzer yanları var. İki takım da savunma anlayışı ön planda olan takım. Andorra daha az hücuma çıkan bir takım. Zor bir maç olacak. Deplasmanda oynuyoruz, hücum etmek zorundayız. Becerileri ve doğruları fazla yaptığınız zaman goller gelir. Yarın da bunu yapmayı umuyoruz."

VODAFONE PARK'IN ZEMİNİ HIZLI OYNAMAMIZI ENGELLEDİ

"Vodafone Park zemini mevcut zeminler arasında en kötü olanı... Çabuk oyunda, ikiye birlerde sıkıntı oluyor. Ama bunlar mazeret değil. Net pozisyonlar yakaladık. Kasımpaşa'nın sahası zemin olarak çok daha güzel. Şimdi yarın 'Beşiktaş'ın sahası...' diye yazacaksınız."