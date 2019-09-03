03 Eylül 2019, Salı

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'da sakatlık şoku!

A Milli Takım'da sakatlık şoku!
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 Giriş Tarihi: 03.09.2019

EURO 2020 kapsamında 7 Eylül Cumartesi günü Andorra ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımı'nda , antrenmanda sakatlık geçirdi.

A Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki maçlarının hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda, sakatlık geçiren çalışmayı yarıda bıraktı.

Yusuf, çift kale maç sırasında Efecan Karaca ile girdiği bir pozisyon sonrasında acı içinde yerde kaldı. Sağ ayak bileğinden sakatlanan ve sahada ilk müdahalesi yapılan Yusuf'un ayağına buz torbası koyuldu. Çalışmaya devam edemeyen oyuncu daha sonra tesislere götürüldü.

İdmana sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, , ve Nazım Sangare katılmadı.

Şenol Güneş'ten uyarılar

A teknik direktörü Şenol Güneş, antrenmanda oyuncularını sık sık uyardı.

İdmanı sık sık durduran deneyimli teknik adam, oyuncularını yaptıkları hatalarla ilgili ikaz etti.

Antrenman ısınma hareketleri, pas ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Minyatür kale çalışması ile devam eden idman çift kale maçla sürdü. Karşılaşmayı kazanan turkuaz yelekli takım, galibiyet pozu verdi. Antrenman sonunda hücum oyuncuları kanat organizasyonları çalıştı.

A Milli Takım, hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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