04 Eylül 2019, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 04.09.2019

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki maçlarının hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanın yarım saati basına açık gerçekleştirildi.

Dünkü idmanda sakatlanan ve çalışmayı yarıda bırakan Yusuf Yazıcı, bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla çalıştı.

Milli takımda sakatlıkları geçen Emre Belözoğlu ve da idmanın tamamında yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte sakatlıkları süren Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, ve Nazım Sangare ise çalışmada yer almadı.

İdmanın basına açık bölümünde futbolcular ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

EROL BULUT'TAN ZİYARET

A Milli Futbol Takımının antrenmanını, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da takip etti.

kampını ziyaret eden bulut, antrenör Mehmet Kulaksızoğlu ile birlikte idmanı izledi. Ay-yıldızlı ekip hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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