06 Eylül 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

Bakan Kasapoğlu millileri yalnız bırakmadı

Bakan Kasapoğlu millileri yalnız bırakmadı
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 06.09.2019

A Milli Takımı, yarın oynayacağı karşılaşması öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da ay-yıldızların çalışmasını takip etti.

A Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında yarın Beşiktaş Park'ta saat 21.45'de başlayacak mücadelede ile karşılaşacak. Milliler, bu zorlu müsabaka öncesi son antrenmanını maçın oynanacağı statta gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık yapılan idmana ay-yıldızlı ekip, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma oyunu ile devam edilen antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Andorra maçının taktik çalışması üzerinde duruldu.

yalnız bırakmadı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da millileri yalnız bırakmadı. İdman öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş ile bir araya gelerek başarı dileklerini ileten Kasapoğlu, daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve beraberindekilerle antrenmanı takip etti.

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