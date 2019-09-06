06 Eylül 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

Andorra, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

Andorra Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 06.09.2019

Andorra , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın deplasmanda ile yapacağı 5. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

'ta teknik direktör Koldo Alvarez yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Grupta henüz puanı bulunmayan Andorra'da Chus Rubio, kart cezası nedeniyle 'ye karşı forma giyemeyecek.

Vodafone Park'ta oynanacak Türkiye-Andorra karşılaşması, saat 21.45'te başlayacak.

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