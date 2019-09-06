06 Eylül 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

Türkiye 2-3 İngiltere | MAÇ SONUCU

Ümit Milliler bir dakikada yıkıldı
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 Giriş Tarihi: 06.09.2019

Takım'ımız, 2021 U21 eleme maçında 'ye 3-2 mağlup oldu.

Takım'ımız, UEFA 2021 U21 3. grup eleme maçında Kocaeli'nde konuk ettiği 'ye 3-2 mağlup oldu.

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