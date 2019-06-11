11 Haziran 2019, Salı

MİLLİ TAKIM

Kasapoğlu'ndan A Milli Futbol Takımı'na moral ziyareti

Kasapoğlu'ndan A Milli Futbol Takımı'na ziyaret
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 Giriş Tarihi: 11.06.2019

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , İzlanda maçı öncesi A Milli Takım kampını ziyaret etti.

Milli Takım'ın İzlanda havaalanında maruz kaldığı kötü muamelenin ardından milli takıma destek için bu ülkeye giden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , İzlanda maçı öncesi A Milli Takım kampını ziyaret ederek, moral verdi.

, A Milli Futbol Milli Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaya saatler kala Milli takım kampını ziyaret etti. Teknik Direktör ve futbolcularla sohbet ederek onlara moral veren Bakan Kasapoğlu, 'ın başarı dileklerini iletti.

Şenol Güneş ve milli takıma olan güvenini dile getiren Bakan Kasapoğlu, milli takımımızın karşısında gösterdiği mücadeleyi sergileyerek İzlanda'yı yeneceğine ve grup liderliğini sürdüreceğine olan inancını vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, beraberinde getirdiği baklavasını da ikram etti.

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