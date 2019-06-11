11 Haziran 2019, Salı

MİLLİ TAKIM

Türkiye'den İzlanda'ya ilk mesaj verildi!

Türkiye'den İzlanda'ya ilk mesaj verildi!
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 Giriş Tarihi: 11.06.2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı ile Milli Takım'a yapılan saygısızlığı konuştu. Çavuşoğlu ''Önceden iki kez haber verilmesine rağmen yapılan muamele kabul edilemez'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı ile Milli Takım'a yapılan saygısızlığı konuştu.

Bakanlıktan telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Sayın Bakanımız muhatabına, takımımızın varışından 3 hafta öncesinden ve seyahatin hemen öncesinde tekrar Oslo Büyükelçiliğimiz ve Reykjavik Fahri Başkonsolosumuz tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen havaalanında Milli Takımımıza yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtmiştir.''

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