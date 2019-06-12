12 Haziran 2019, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Başkanlar bir araya geldi

Başkanlar bir araya geldi
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 12.06.2019

Başkanı Özdemir ve İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Bergsson buluştu.

, İzlanda ile oynadığı karşılaşmadan önce iki ülkenin Başkanları bir araya geldi. Başkanı ile İzlandalı mevkidaşı Gudni Bergsson zorlu mücadele öncesinde Laugardalsvöllur Stadı'nda buluştu. Görüşmede TFF yöneticileri , Selim Soydan, Hasan Akıncıoğlu, Ali Düşmez, , , Yılmaz Büyükaydın, Nuri Akın, Akın Kalkavan, Mustafa Çağlar, Kadir Kardaş da yer aldılar. İki ülke federasyonları birbirlerine hediye takdim etti.
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