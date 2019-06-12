12 Haziran 2019, Çarşamba
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Başkanlar bir araya geldi
Giriş Tarihi: 12.06.2019
TFF Başkanı Özdemir ve İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Bergsson buluştu.
Milli Takımımızın, İzlanda ile oynadığı karşılaşmadan önce iki ülkenin Futbol Federasyon Başkanları bir araya geldi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile İzlandalı mevkidaşı Gudni Bergsson zorlu mücadele öncesinde Laugardalsvöllur Stadı'nda buluştu. Görüşmede TFF yöneticileri Servet Yardımcı, Selim Soydan, Hasan Akıncıoğlu, Ali Düşmez, Erdal Bahçıvan, Hamit Altıntop, Yılmaz Büyükaydın, Nuri Akın, Akın Kalkavan, Mustafa Çağlar, Kadir Kardaş da yer aldılar. İki ülke federasyonları birbirlerine hediye takdim etti.
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