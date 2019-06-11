11 Haziran 2019, Salı

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'da İzlanda maçı öncesi Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir şoku!

Milli Takım'da şok sakatlık! İki isim İzlanda maçında yok
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 Giriş Tarihi: 11.06.2019

EURO 'nde İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan milli takımımızda ve Mahmut Tekdemir sakatlığı nedeniyle kritik mücadelede forma giyemeyecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İzlanda'ya konuk olacak A Milli Takımımızdan kötü haber geldi.

Fransa'yı tarihi bir galibiyetle mağlup ederek üçte üç yapan ay-yıldızlılar, İzlanda maçını beklerken yaşanan sakatlık moralleri bozdu.

Sağ üst adalesinde sertleşme olan , İzlanda karşısında forma giyemeyecek. Sakatlık nedeniyle riske edilmek istenmeyen milli futbolcu, İzlanda karşısında tedbir amaçlı olarak oynatılmayacak.

Milli takımımızda Mahmut Tekdemir de sakatlığı nedeniyle İzlanda karşısında forma giyemeyecek. Mahmut'un yerine Ozan Tufan'ın görev alması bekleniyor.

A Milli Takım'a İzlanda'da saygısızlık

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