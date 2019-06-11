11 Haziran 2019, Salı
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Saha dışında yaşanması istenen gerginliğe karşılık vermeyen A Milli Takım, deplasmanda hiç yenemediği rakibine karşı Fransa karşılaşmasının 11 ile çıkacak. Fransa zaferine imza atan kadroyu değiştirmeyeceği öğrenilen teknik direktör Şenol Güneş, tüm planlarını da galibiyet üzerine kuracak. H Grubu'nda liderlik koltuğunu korumanın hesaplarını yapan A Milli Takım'ın İzlanda sınavı saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Maçı Polonya Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.
AVANTAJ YÜZDE 70 BİZE GEÇER
Karşılaşmayı da değerlendiren Şenol Güneş, "Taşları basamak olarak kullanmak da var, takılıp düşmek de var. Biz takılıp düşmek istemiyoruz. Fransa'yı yendik. Ama orada da söylemiştim. Şimdi iyi bir rakiple zor bir maç oynayacağız. Kazanırsak avantaj yüzde 70 bizde olur" dedi.
Güneş ve adamları fethe hazır!
Giriş Tarihi: 11.06.2019
İzlanda'ya ayak bastıkları andan itibaren saha dışı oyunlarla karşılaşan Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri'nde 4. maçına çıkacak. 3'te 3 yapan ay-yıldızlı ekibimiz, yalnızca grup liderliğini korumak için değil balinalara sahada dersini vermenin planlarını yapacak. 80 milyonun desteğini arkasına alan Türkiye, Şenol Güneş önderliğinde yeni bir zafere imza atmak için tüm kozlarıyla savaşacak.
EURO 2020 Grup Elemeleri'ne 3'te 3 ile başlayan A Milli Takım, bugün çok önemli bir 90 dakikaya çıkacak. Son Dünya Şampiyonu Fransa'ya geçtiğimiz cumartesi günü büyük hezimet yaşatan ay-yıldızlı ekibimiz, İzlanda için de geri sayıma geçti. Bu ülkeye önceki gün adım attığı andan itibaren çirkin bir muamele ile karşı karşıya kalan milliler için bu 90 dakika bir maçtan ötesi olacak. İzlanda deplasmanında daha önce çıktığı 6 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik alan Türkiye, hem ilk galibiyeti almanın planlarını yapacak hem de İzlanda'ya sahada dersini verecek.
Saha dışında yaşanması istenen gerginliğe karşılık vermeyen A Milli Takım, deplasmanda hiç yenemediği rakibine karşı Fransa karşılaşmasının 11 ile çıkacak. Fransa zaferine imza atan kadroyu değiştirmeyeceği öğrenilen teknik direktör Şenol Güneş, tüm planlarını da galibiyet üzerine kuracak. H Grubu'nda liderlik koltuğunu korumanın hesaplarını yapan A Milli Takım'ın İzlanda sınavı saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Maçı Polonya Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.
MİLLİLER SON PROVAYI YAPTIAy yıldızlı ekibimiz, İzlanda maçının hazırlıklarını Laugardalsvöllur Stadı'nda yaptığı son taktik idmanla tamamladı. Sakatlıkları bulunan Emre, Hakan, Mahmut ve Dorukhan da takımla birlikte çalıştı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde oyuncuların durumunu değerlendiren Şenol Güneş, kararını maç saatinde verecek.
AVANTAJ YÜZDE 70 BİZE GEÇER
Karşılaşmayı da değerlendiren Şenol Güneş, "Taşları basamak olarak kullanmak da var, takılıp düşmek de var. Biz takılıp düşmek istemiyoruz. Fransa'yı yendik. Ama orada da söylemiştim. Şimdi iyi bir rakiple zor bir maç oynayacağız. Kazanırsak avantaj yüzde 70 bizde olur" dedi.
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