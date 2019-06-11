11 Haziran 2019, Salı

MİLLİ TAKIM

Güneş ve adamları fethe hazır!

Güneş ve adamları fethe hazır!
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 11.06.2019

İzlanda'ya ayak bastıkları andan itibaren saha dışı oyunlarla karşılaşan , Elemeleri'nde 4. maçına çıkacak. 3'te 3 yapan ay-yıldızlı ekibimiz, yalnızca grup liderliğini korumak için değil balinalara sahada dersini vermenin planlarını yapacak. 80 milyonun desteğini arkasına alan , önderliğinde yeni bir zafere imza atmak için tüm kozlarıyla savaşacak.

EURO 2020 Grup Elemeleri'ne 3'te 3 ile başlayan A , bugün çok önemli bir 90 dakikaya çıkacak. Son Dünya Şampiyonu 'ya geçtiğimiz cumartesi günü büyük hezimet yaşatan ay-yıldızlı ekibimiz, İzlanda için de geri sayıma geçti. Bu ülkeye önceki gün adım attığı andan itibaren çirkin bir muamele ile karşı karşıya kalan milliler için bu 90 dakika bir maçtan ötesi olacak. İzlanda deplasmanında daha önce çıktığı 6 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik alan , hem ilk galibiyeti almanın planlarını yapacak hem de İzlanda'ya sahada dersini verecek.

Saha dışında yaşanması istenen gerginliğe karşılık vermeyen A Milli Takım, deplasmanda hiç yenemediği rakibine karşı Fransa karşılaşmasının 11 ile çıkacak. Fransa zaferine imza atan kadroyu değiştirmeyeceği öğrenilen teknik direktör , tüm planlarını da galibiyet üzerine kuracak. H Grubu'nda liderlik koltuğunu korumanın hesaplarını yapan A Milli Takım'ın İzlanda sınavı saat 21.45'te başlayacak ve 1'den yayınlanacak. Maçı Polonya Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.
İzlanda aynı muameleyi daha önce de yaptı! İZLANDA AYNI MUAMELEYİ DAHA ÖNCE DE YAPTI!

MİLLİLER SON PROVAYI YAPTI

Ay yıldızlı ekibimiz, İzlanda maçının hazırlıklarını Laugardalsvöllur Stadı'nda yaptığı son taktik idmanla tamamladı. Sakatlıkları bulunan Emre, Hakan, Mahmut ve Dorukhan da takımla birlikte çalıştı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde oyuncuların durumunu değerlendiren Şenol Güneş, kararını maç saatinde verecek.

AVANTAJ YÜZDE 70 BİZE GEÇER

Karşılaşmayı da değerlendiren Şenol Güneş, "Taşları basamak olarak kullanmak da var, takılıp düşmek de var. Biz takılıp düşmek istemiyoruz. Fransa'yı yendik. Ama orada da söylemiştim. Şimdi iyi bir rakiple zor bir maç oynayacağız. Kazanırsak avantaj yüzde 70 bizde olur" dedi.
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