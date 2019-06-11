11 Haziran 2019, Salı
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EN GÜZEL CEVAP SAHADA VERİLECEK
Başkan Erdoğan, Özdemir'den "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında" mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "İzlanda'daki saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişimler başladı" ifadelerini kullanırken, en güzel cevabı milli takımın sahada vereceğini vurguladı.
iZLANDA'YA iKi NOTA
Türkiye, İzlanda'ya havaalanındaki olumsuz muameleyi kınayan ve konuya ilişkin ek güvenlik tedbirlerinin alınmasını talep eden iki nota birden verdi. Türkiye, Oslo Büyükelçiliği tarafından İzlanda'ya durumu kınayan nota vermesinin ardından bu ülkeyi Kopenhag Büyükelçiliği üzerinden de kınadı. İzlanda'nın Türkiye'ye akredite Kopenhag'daki Büyükelçisi nezdinde girişimde bulunuldu ve yaşananların Türk vatandaşları nezdinde büyük infiale yol açtığı belirtilerek, bu tutumun protesto edildiği, şiddetle kınandığı, konuya ilişkin izahat beklendiği vurgulandı.
Başkan Erdoğan: "Türk halkı yanınızda!"
Giriş Tarihi: 11.06.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir’e, hadsiz İzlandalılara karşı gerekli tedbirlerin alındığını söyleyip, “Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında” mesajını iletmesini istedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takımımız'ın İzlanda'nın Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşanan skandallarla ilgili olarak bir görüşme yaptı. Başkan Erdoğan, telefonla aradığı Başkan Nihat Özdemir'e hadsiz İzlandalıların yaptığı kabul edilemez davranışlarıyla alakalı devletimizin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.
EN GÜZEL CEVAP SAHADA VERİLECEK
Başkan Erdoğan, Özdemir'den "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında" mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "İzlanda'daki saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişimler başladı" ifadelerini kullanırken, en güzel cevabı milli takımın sahada vereceğini vurguladı.
iZLANDA'YA iKi NOTA
Türkiye, İzlanda'ya havaalanındaki olumsuz muameleyi kınayan ve konuya ilişkin ek güvenlik tedbirlerinin alınmasını talep eden iki nota birden verdi. Türkiye, Oslo Büyükelçiliği tarafından İzlanda'ya durumu kınayan nota vermesinin ardından bu ülkeyi Kopenhag Büyükelçiliği üzerinden de kınadı. İzlanda'nın Türkiye'ye akredite Kopenhag'daki Büyükelçisi nezdinde girişimde bulunuldu ve yaşananların Türk vatandaşları nezdinde büyük infiale yol açtığı belirtilerek, bu tutumun protesto edildiği, şiddetle kınandığı, konuya ilişkin izahat beklendiği vurgulandı.
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