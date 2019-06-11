İlk yenilgimizi aldık! İşte puan durumu...

A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 elemelerinin dördüncü maçında İzlanda ile karşılaştı. Millilerimiz tutuk başladığı maçta, 2-0 geriye düştü. Geriye düştükten sonra oyunun kontrolünü alan Türkiye, ilk yarı bir gol bulmasına rağmen skoru eşitleyemedi ve mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu skorla EURO 2020 Elemeleri'nde dördüncü maçında ilk yenilgisini tattı.

Giriş Tarihi: 11.06.2019 23:53 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 23:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





