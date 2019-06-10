10 Haziran 2019, Pazartesi
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İzlanda aynı muameleyi daha önce de yaptı!
Avrupa Şampiyonası Elemeri 4. maçı için İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımız, İzlanda havaalanında büyük bir saygısızlık ile karşılaştı. Oyuncularımızın saatlerce bekletilmesinin ardından yapılan pasaport kontrolü ve futbolcuların aranması sonrası havalimanından çıkan Milli takım oyuncularından Emre Belözoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladığı esnada yaklaşan bir kişi elindeki tuvalet fırçasını A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu'na uzatmıştı. İzlanda tarafından Milli Takım'a yapılan bu saygısızlığın ilk olmadığı benzer bir olayın 1990 Dünya Kupası öncesi de yaşandığı ortaya çıktı. İşte yaşanan o olayın detayları.
Giriş Tarihi: 10.06.2019 23:10 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 23:18
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