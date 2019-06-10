Emre Belözoğlu'na fırçayı uzatan kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

EURO 2020 Elemeleri'nde deplasmanda İzlanda ile karşılaşmak üzere bu ülkeye giden A Milli Futbol Takımımız, Rejkjavik Havalimanı'nda rezalet bir muamele ile karşılaştı. İzlandalı bir taraftar, Emre Belözoğlu'na basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzatmıştı. Tecrübeli futbolcuya tuvalet fırçasını uzatan kişinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...