10 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Emre Belözoğlu'na fırçayı uzatan kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

EURO 2020 Elemeleri'nde deplasmanda İzlanda ile karşılaşmak üzere bu ülkeye giden A Milli Futbol Takımımız, Rejkjavik Havalimanı'nda rezalet bir muamele ile karşılaştı. İzlandalı bir taraftar, Emre Belözoğlu'na basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzatmıştı. Tecrübeli futbolcuya tuvalet fırçasını uzatan kişinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.06.2019 17:43 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 17:43
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Emre Belözoğlu'na fırçayı uzatan kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

Söz konusu taraftar, daha sonra gözden kayboldu. Bu durum büyük tepkilere neden oldu.

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Emre Belözoğlu'na fırçayı uzatan kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

İzlanda'da kafilemiz 3 saat kadar havalimanında bekletilirken Emre Belözoğlu'na yapılan skandal hareket sabırları taşırdı.

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Emre Belözoğlu'na fırçayı uzatan kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

Görüntüler sosyal medyada büyük gündem olurken, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan İzlandalı sosyal medyada aranmaya başladı.

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Emre Belözoğlu'na fırçayı uzatan kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan İzlandalı, Burak Yılmaz'ın basın röportaj verdiği esnada da çekimlerini sürdürdü.

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Emre Belözoğlu'na fırçayı uzatan kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

SOSYAL MEDYADA YANLIŞ ALARM

Sosyal medyada önce Benedikt Gretarsson isimli bir İzlandalı'nın o isim olduğu sanıldı. Bu kişinin sosyal medya hesabına binlerce tepki mesajı yağdı.

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