11 Haziran 2019, Salı

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A Milli Takım'a İzlanda'da saygısızlık

İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren, A Milli Takım'a Keflavik Havalimanı'nda yapılan saygısızlık hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
11.06.2019

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